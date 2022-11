S.C. Ercolanese: “La prima scuola calcio granata, esempio virtuoso in un contesto difficile”

(Ercolano 2 novembre 2022) - L'Ercolanese 1924 rinasce sulle proprie ceneri e lo fa partendo proprio dai giovani con un progetto ambizioso

La S.C. Ercolanese, comunemente nota come Ercolanese, rappresenta l'unione tra sport e territorio da quasi cento anni. A scriverne un nuovo capitolo è la rinata società calcistica, nella persona del Presidente Umberto Raiano che, grazie ai successi della scorsa stagione 2021-2022, riporta la squadra nella categoria 'Eccellenza Campania', massima lega del calcio regionale.

“L'Ercolanese è una squadra calcio che rinasce sulle proprie ceneri e lo fa partendo proprio dai giovani. Da tempo stiamo portando avanti, con entusiasmo e passione, un progetto di sviluppo che ha visto, in primis, la nascita della prima scuola calcio giovanile granata”, a dichiararlo è il Presidente Umberto Raiano, nonché titolare del main partner R&S Ponteggi di Napoli. “La ripresa del logo della vecchia società, nata nel lontano 1924, è una scelta che sottolinea la nostra ferma intenzione di riportare la squadra ai successi del passato, sotto il nome di S.C. Ercolanese. La rinascita anche in lega della vecchia denominazione che permetterà il tesseramento per la scuola calcio e in futuro ridare la vecchia denominazione anche alla prima squadra oltre al logo già acquisito e presente sulle divise ufficiali. Lo sport, in particolare il calcio, da sempre ricopre un ruolo determinante nella nostra cultura, sociale e familiare - spiega - se ci si approccia allo sport in modo corretto, si riesce a produrre benessere condiviso su più fronti: salute, crescita cognitiva, autostima, ma anche aggregazione, inclusione e rispetto per gli altri”.

Quando si parla di crescita in relazione allo sport, non dobbiamo dimenticarci di chi ha in carico la responsabilità di portare avanti con successo una tale mission.

“Questo progetto sportivo vuole essere un modello virtuoso per la nostra città che, tra l'altro, ci ha visti personalmente crescere con questi colori, sia come dirigenti ma soprattutto come uomini, perché la valenza dello sport incide innanzitutto nella propria crescita personale”, si unisce il Direttore Generale Vincenzo Gaglione. “Siamo fermamente convinti che lo sport sia un diritto di tutti, come già sottolineato dal Consiglio dell'Unione Europea, è fonte e motore di inclusione sociale, oltre che strumento per l'integrazione di minoranze e gruppi a rischio di emarginazione sociale. A livello giovanile, stiamo gettando le basi per costruire un futuro che garantisca alla società di veder crescere talenti che escano proprio da questo vivaio”.

Il progetto sportivo sta avanzando molto da quando il presidente Raiano, affiancato da uno staff di prim'ordine, ne ha preso il timone. Le iscrizioni sono attive tutto l'anno ed è possibile perfezionarle nella sede ufficiale in Via Campania, 28 ad Ercolano.

“La S.C. Ercolanese deve rappresentare un punto di riferimento per tutti i ragazzi di Ercolano. In tal senso abbiamo predisposto il servizio navetta che provvede agli spostamenti necessari per effettuare gli allenamenti, sia all'andata che al ritorno, eliminando così ogni disagio di tipo logistico sia ai giovani atleti che alle rispettive famiglie”, aggiunge Raiano. “Anche il miglioramento delle strutture sportive, con l'obiettivo di costruirne una di proprietà, sta a significare quanto questa società calcistica creda nei giovani, con l'obbiettivo, che non nascondiamo di sostenere, che un giorno possa nascere un grande settore giovanile, rappresentativo del territorio, con uno spazio di ritrovo adeguato per atleti, tifosi e per tutti gli amanti dello sport”.

