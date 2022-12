Saldi: Federconsumatori,sarà stagione magra,spese giù del 3%

ROMA, 30 DIC - Arrivano i saldi: dal 2 gennaio partiranno in Sicilia e in Basilicata, il 5 in quasi tutto il resto d'Italia. ma si prospetta una stagione magra, con una riduzione del 3% del budget speso dalle famiglie. La stima è dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori secondo il quale appena il 24% delle famiglie approfitterà delle vendite promozionali. Dal confronto con lo scorso anno emerge una diminuzione del -13% dei nuclei familiari che si apprestano ad approfittare delle vendite promozionali. La spesa media a famiglia sarà di 178,60 euro (il 3% in meno rispetto a gennaio 2022). Esiste, però, un forte divario: vi sono infatti famiglie che spenderanno cifre ben superiori a questa media, altre che non effettueranno alcun acquisto. A incidere sulla scarsa corsa agli acquisti non solo contribuiscono la crisi ed i rincari (l'Osservatorio Federconsumatori prevede nel 2023 una stangata di +2384,42 euro), ma anche il prolungato periodo di sconti avvenuti in occasione del Black Friday.

