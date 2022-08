Salernitana: ufficiale l'ingaggio di Maggiore

SALERNO, 16 AGO - La Salernitana ha ufficializzato l'ingaggio del centrocampista Giulio Maggiore. Il calciatore, che domenica era già all'Arechi per assistere dalla Tribuna al match d'esordio contro la Roma, arriva dallo Spezia ed ha firmato un contratto quadriennale. Indosserà la maglia numero 25. "Sono molto contento, non vedo l'ora di iniziare", ha spiegato Maggiore nell'intervista rilasciata ai canali del club. "Domenica era allo stadio e ho respirato un'atmosfera incredibile, sono molto carico e voglio cercare di fare il massimo in campo per aiutare la squadra. Lotteremo tutti insieme per raggiungere l'obiettivo salvezza. Mi piace fare la mezzala, ma non ho preferenze e mi metterò a disposizione del mister. Arrivare alla sosta con un buon percorso sarebbe importante, ma lavoriamo e ragioniamo di partita in partita. Giocare all'Arechi è incredibile, ringrazio i tifosi per l'affetto che mi hanno dimostrato e cercherò di ripagarli sul campo".

