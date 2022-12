Salernitana ufficializza l'ingaggio del portiere Ochoa

SALERNO, 23 DIC - E' ufficiale il primo rinforzo del mercato invernale per la Salernitana. Il club del presidente Danilo Iervolino ha annunciato l'ingaggio del portiere Guillermo Ochoa. Classe 1985, l'estremo difensore è una leggenda del calcio messicano, oltre che punto di forza della rappresentativa 'El Tricolor' con la quale ha disputato cinque mondiali, l'ultimo dei quali in Qatar. Ochoa si è legato alla Salernitana fino a giugno del 2023 ma il contratto prevede un'opzione per il prolungamento. Il portiere - che indosserà la maglia numero 13 - ha già svolto il primo allenamento agli ordini di Davide Nicola. Complice l'infortunio di Luigi Sepe, il 4 gennaio farà il suo esordio nel campionato italiano contro il Milan.

