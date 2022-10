Salute orale al femminile: arriva il progetto Curasept 4 WOMEN

La prima edizione del progetto Curasept 4 è dedicata alle donne che hanno innovato il settore dentale.

Al via la Clinical Case Competition dedicata alla salute di genere.

Milano, 12 ottobre 2022 – La popolazione mondiale è costituita per circa il 50% da donne. Eppure, ancora oggi, l'impostazione della ricerca clinica è prevalentemente androcentrica e tende a privilegiare test e sperimentazioni su soggetti maschili. Un tema, quello del femminile, che sta a cuore a Curasept, azienda italiana leader nell'igiene e nella prevenzione orale, che da oltre 20 anni opera nel settore e svolge ricerca nell'ambito della salute orale e parodontale.

Con laboratori di ricerca 80% femminili, 60% del personale e 50% del management donna, la sensibilità aziendale è alta verso tematiche di parità di genere e si estende dai percorsi professionali alla ricerca medica. Da qui nasce Curasept 4WOMEN: il progetto che, attraverso la testimonianza di 4 professioniste del settore dentale che hanno fatto la differenza, vuole portare ispirazione e motivazione, lanciando messaggi di innovazione nel mondo della cura e prevenzione orale.

“Curasept 4 WOMEN è la prima declinazione del più ampio progetto Curasept 4, iniziativa con cadenza annuale che in ogni sua edizione focalizzerà l'attenzione su quattro profili di spicco che hanno fatto la differenza nel settore dentale, creando innovazione e nuove opportunità a beneficio di tutta la comunità professionale e dei pazienti” spiega Giovannardi. In questa prima edizione il focus è sulle donne dell'odontoiatria e dell'igiene dentale: professioniste che, grazie a passione, coraggio e visione, sono state pioniere in questo settore tradizionalmente maschile e sono oggi fonte di ispirazione per le nuove generazioni.

Le quattro professioniste sono protagoniste di una mini serie di video-ritratti in cui ciascuna si racconta, tra lavoro, sfide, successi, piccoli segreti e consigli. I video racconti saranno oggetto di una campagna di comunicazione digitale volta a portare attenzione, sostenere e ispirare le donne nell'odontoiatria e nella cura dentale.

Ecco le quattro protagoniste di Curasept 4 WOMEN

DENISE CALZOLARI - igienista dentale e divulgatrice scientifica digitale.

Denise Calzolari, conosciuta in rete come Wonder Denny, ha trasformato la sua grande passione – la divulgazione scientifica – in una vera e propria mission, grazie al web e ai social. Denise diffonde conoscenza e smonta “bufale” facendo sempre rigorosamente riferimento alla letteratura scientifica, resa accessibile e comprensibile. Con molta schiettezza e l'aiuto di qualche emoji, insegna alle persone a prendersi cura dell'igiene orale e dà preziosi consigli per contribuire a migliorare la loro salute. “Attenzione al fai da te e alle improvvisazioni” è il suo invito, perché in gioco c'è la salute.

RESTITUTA CASTELLACCIO - responsabile Ricerca & Sviluppo di Curasept.

Una laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, anni di lavoro nei laboratori di chimica e microbiologia tra Roma e Milano, in un passato non lontano in cui le ricerche di candidati, soprattutto in questo ambito, erano tutte al maschile. Restituta ha innovato l'intero settore della cura dentale con il suo fondamentale contributo all'ideazione del sistema ADS, che ha rivoluzionato il settore dell'igiene orale garantendo l'efficacia della clorexidina senza i noti effetti collaterali sui denti (pigmentazione e disturbo del gusto). Negli anni, guidata dalla passione “che ti porta lontano”, non si è mai fermata e ha sviluppato, insieme a importanti centri di ricerca, nuove formule che hanno migliorato la cura dei pazienti e la prevenzione.

SILVIA MASIERO - odontoiatra, docente, autrice di pubblicazioni scientifiche.

Silvia si occupa da 30 anni Parodontologia, Implantologia e Protesi nel suo studio – uno dei pochi probabilmente dove il titolare e il referente senior è da sempre una donna; è autrice di pubblicazioni scientifiche e relatrice a Congressi. Dedica il suo interesse scientifico principale alla correlazione della parodontologia con le patologie sistemiche, al diabete soprattutto, allo sviluppo delle tecniche mini invasive di strumentazione chirurgica e non chirurgica, e al Counseling Medico Paziente, perché “la ricerca deve avere l'obiettivo di migliorare la qualità della vita di tutti, puntando sulla prevenzione”. Silvia è anche socia attiva della SIdP (Società Italiana di Parodontologia e Implantologia) e della IAED (Italian Academy of Esthetic Dentistry) Coordinatrice dello Study Club Odontoiatri ed Igienisti e della Commissione Editoriale SIdP.

GIANNA MARIA NARDI – ricercatrice, docente, socia fondatrice A.I.D.I., Presidente A.T.A.S.I.O., Vice Presidente Accademia di Prevenzione Odontostomatologica Il Chirone

Gianna Maria Nardi, igienista dentale, ha fatto della ricerca, promozione e divulgazione delle conoscenze della prevenzione della salute gli obiettivi primari della sua vita professionale. È infatti, docente, ricercatrice, è socia fondatrice, ed è stata presidente A.I.D.I (Associazione Igienisti Dentali Italiani) dal 1981 al 1996. E' Presidente A.T.A.S.I.O. (Accademia Tecnologie Avanzate nelle Scienze di Igiene Orale) e vice presidente dell'Accademia di Prevenzione Odontostomatologica Il Chirone. Il suo lavoro di ricerca è dedicato allo studio di protocolli innovativi di prevenzione per la cura del sorriso: “Per me la ricerca e la sperimentazione di efficaci approcci clinici che riescano a coniugare salute e bellezza di un sorriso, sono fondamentali per il benessere della persona assistita".

Pur con storie individuali molto diverse, le professioniste tracciano nei video racconti un fil rouge, a metà strada tra la persona e la professionista, che le accomuna nel percorso verso il successo: un mix di elementi che unisce sensibilità e intelligenza emotiva, passione, cura, tenacia, coraggio, impegno e solidarietà.

