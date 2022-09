Salutequitá "Urgente aggiornare il Piano nazionale della cronicitá"

ROMA (ITALPRESS) - Cronicitá residuali nei programmi dei partiti per le prossime elezioni, nonostante siano oggi, 15 settembre, 6 anni dall'approvazione dell'Accordo Stato-Regioni sul Piano nazionale Cronicitá (PNC). Una prioritá di sanitá pubblica, visto che le malattie croniche in Europa si stima siano responsabili dell'86% di tutti i decessi e di una spesa sanitaria annua di circa 700 miliardi, ambito nel quale la sanitá digitale, sulla quale il PNRR investe importanti risorse, dovrebbe dare un significativo apporto per migliorare le risposte da parte del nostro SSN, considerando anche che in Italia, secondo l'Istat, i cronici sono almeno 22 milioni. "Eppure - sottolinea Tonino Aceti (nella foto), presidente di Salutequitá, Associazione per la valutazione della qualitá delle politiche per la Salute - guardando ai programmi elettorali in vista delle prossime elezioni politiche, stupisce come l'attenzione alla presa in carico delle cronicitá sia purtroppo ancora troppo residuale. Per questo chiediamo al nuovo Parlamento e al prossimo Governo di rilanciare la strategia del Piano Nazionale della Cronicitá attraverso un suo finanziamento specifico nella prossima Legge di Bilancio, un suo aggiornamento che tenga conto delle innovazioni intervenute durante la pandemia e della traiettoria tracciata dal PNRR, nonchê mettendo in campo un'attenta e rigorosa attivitá di monitoraggio nei confronti delle Regioni per la sua attuazione in tutto il paese". "Se infatti é il PNRR a creare le infrastrutture per l'assistenza territoriale i cui standard sono definiti dal Decreto Ministeriale 77/2022, é altrettanto vero che é il PNC a definire i processi assistenziali per la presa in carico dei malati cronici e per questo il suo rilancio é irrinunciabile - aggiunge Aceti -. La sanitá digitale, sulla quale il PNRR investe importanti risorse, dovrebbe dare un significativo apporto per migliorare le risposte da parte del nostro SSN alle persone con cronicitá, ma ancora diversi i coni d'ombra". Ecco le principali evidenze messe in luce dall'analisi "Sanitá digitale e cronicitá" di Salutequitá. La digitalizzazione del SSN é uno degli obiettivi strategici del PNRR, dei suoi investimenti (esempio 1 miliardo per la piattaforma di telemedicina, 18 milioni per la formazione manageriale digitale) ed é uno degli strumenti per attuare il Piano Nazionale Cronicitá (PNC), in questi anni rimasto troppo spesso fermo al palo, tranne in alcune realtá regionali. Il quadro attuale della sanitá digitale cosí come descritto dal PNC é rappresentato da luci e ombre che Salutequitá ha messo in fila nella sua analisi (la prima di 4 dedicate alla cronicitá). Sono 369 esperienze e 669 i servizi di telemedicina nel 2021; l'incremento medio annuo di investimenti per ICT in sanitá registrato da AGID é del 13,8% dal 2019 ad oggi. L'80% delle regioni ha meno del 50% dei documenti indicizzati nel Fascicolo Sanitario Elettronico. Nel secondo trimestre del 2022 solo in Sicilia (19%), Umbria (27%) e Valle d'Aosta (57%) ci sono medici che alimentano il FSE con il profilo sintetico del paziente. Il 73% di pazienti cronici/oncologici conosce il FSE; solo il 37% lo utilizza. Sul fronte formativo sono 308 gli eventi ECM organizzati sulla sanitá digitale nel 2021; nei primi sei mesi del 2022 ne sono giá stati promossi 156. Lazio, Lombardia, Sicilia, Toscana e Trentino-Alto Adige erogano corsi di telemedicina almeno una volta all'anno. Sono piú di 350.000 le app per la salute nei principali app store del mondo e 259 tra terapie e cure digitali, ancora non autorizzate in Italia (dati IQVIA). L'indice DESI (Indice Digitalizzazione dell'Economia e della Societá) ci pone molto al di sotto della media europea per il fattore umano (siamo terzultimi nella "classifica europea" e facciamo meglio solo rispetto a Romania e Bulgaria). Dati Istat mostrano che le persone con etá 65-74 anni che usano almeno una volta a settimana internet sono poco meno del 50%, ma lo svantaggio femminile é di circa 10 punti percentuali dai 65 anni in su (il digital divide é anche una questione di genere!). E 1 milione di anziani over 75 vive solo oppure con altri familiari anziani senza supporto o con un livello di aiuto insufficiente. Il risultato é la preoccupazione che la digitalizzazione possa aumentare le disuguaglianze nell'accesso ai servizi sanitari: il timore riguarda il 46,1% dei cittadini (dati LSCube-Quorum/YouTrend). Il Piemonte é la prima Regione che ha aggiornato la programmazione per attuare il PNC, inserendo indicatori concreti per applicare e misurare la telemedicina nella presa in carico delle persone con cronicitá. Sono questi alcuni elementi che caratterizzano il contesto attuale emerso dalla prima analisi dell'"Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su cronicitá" di Salutequitá realizzata grazie al contributo non condizionato di UCB, Bristol Myers Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene. - foto agenziafotogramma.it - (ITALPRESS). fsc/com 15-Set-22 12:24

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA