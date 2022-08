Salvati 64 migranti a largo delle isole Kerkennah in Tunisia

TUNISI, 02 AGO - Motovedette tunisine hanno tratto in salvo 64 migranti di diverse nazionalità a bordo di un'imbarcazione in difficoltà al largo delle isole Kerkennah. Lo rende noto l'amministrazione delle dogane tunisine in un comunicato precisando che, su parere del pubblico ministero, i servizi del governatorato di Mahdia e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) garantiranno la loro sistemazione "fino al completamento delle restanti procedure "per "l'attivazione del rimpatrio volontario assistito" nei rispettivi Paesi d'origine.

