Samp: 3-0 al Kaysar nel test, Montevago firma tutti i gol

GENOVA, 23 DIC - Finisce 3-0 l'ultima amichevole disputata nel ritiro turco di Antalya dalla Sampdoria, di fronte il Kaysar, squadra che milita nella seconda divisione del campionato kazako. Protagonista l'attaccante Montevago che ha firmato una tripletta: primo sigillo al 33', poi le altre due reti al 33' e al 41' nella ripresa. Nel primo tempo Stankovic ha proposto il 3-4-2-1 con Audero in porta, davanti a lui Murillo, Colley e Amione mentre a centrocampo hanno giocato Leris, Villar, Rincon e Augello. In attacco Montevago ispirato da Trimboli e Djuricic. E' rimasto in panchina per tutto il tempo l'attaccante Caputo, ormai in partenza nel mercato di gennaio. La squadra riprenderà gli allenamenti il 27 dicembre a Bogliasco in vista del match col Sassuolo.

