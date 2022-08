Sampdoria, arriva Contini e saluta Candreva

GENOVA, 11 AGO - E' ufficiale l'arrivo in casa Sampdoria del nuovo portiere Nikita Contini, prelevato in prestito dal Napoli. Prenderà il posto di Falcone passato al Lecce e sarà lui il dodicesimo alle spalle del numero uno titolare Emil Audero. Intanto è fatta per il trasferimento di Antonio Candreva alla Salernitana: domani l'ex capitano della Lazio partirà per la Campania. Dalla sua cessione la Sampdoria incasserà un milione di euro mentre il ragazzo firmerà un biennale. Candreva saluta la Sampdoria dopo 70 presenze e 12 gol: era arrivato nel 2020, proveniente dall'Inter.

