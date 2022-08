Sampdoria: Candreva verso la Salernitana

GENOVA, 09 AGO - Antonio Candreva è vicinissimo alla Salernitana che avrebbe offerto circa un milione e mezzo di euro alla Sampdoria per il cartellino del centrocampista. La trattativa sarebbe ben avviata con l'esterno che avrebbe raggiunto un accordo col club campano per un contratto biennale. Nelle scorse settimane era stato corteggiato dal Monza ma la trattativa non si era sbloccata. Adesso l'ipotesi della Salernitana che potrebbe concretizzarsi in tempi rapidi.

