Sampdoria: è emergenza per trasferta a Bergamo

GENOVA, 25 GEN - Dejan Stankovic affronta un'emergenza per la sua Sampdoria verso la gara di sabato a Bergamo con l'Atalanta, tra problemi in infermeria e la possibilità che qualche giocatore sia ceduto, anche se l'obiettivo sarebbe quello di acquistarne il sostituto quasi in contemporanea. Per quanto riguarda la difesa, Omar Colley è ko a causa del trauma al ginocchio destro rimediato domenica con l'Udinese. A questo punto scelte forzate con Nuytinck a guidare il reparto affiancato da Murillo e Amione: sono gli unici difensori di ruolo rimasti a disposizione del tecnico serbo. E forse si potrebbe riaprire la pista che porta a Dragovic della Stella Rossa che oggi ha lasciato il ritiro in Turchia della squadra: è diretto in Italia dove piace anche ad altri club ma lui vorrebbe raggiungere Stankovic alla Samp. Sono guai anche a centrocampo con Abdelhamid Sabiri che si è sottoposto a terapie per una lieve lesione muscolare alla coscia sinistra, anche in questo caso 'eredità' dell'ultima sfida di campionato. Al momento è out ma si spera in un recupero in extremis per Manolo Gabbiadini che era uscito anzitempo domenica nella gara con i friulani per una forma di lombalgia acuta. In caso di assenza, toccherebbe al baby Montevago fare coppia con Lammers. Uno scenario già complicato con Valerio Verre che potrebbe partire nelle prossime ore in direzione di Palermo, ma la Samp prima di dare il via libera spera di chiudere col Venezia per il centrocampista francese Mickaal Cuisance.

