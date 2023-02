Sampdoria: Stankovic"complimenti ai ragazzi, grandissimo punto"

GENOVA, 13 FEB - "Finalmente un finale di partita che si chiude positivamente. Qualche episodio è girato a favore e abbiamo portato a casa un grandissimo punto. Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi che hanno disputato una prestazione davvero importante sotto ogni punto di vista, hanno confermato ancora una volta che non mollano mai", ha spiegato il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic nella pancia del Ferraris commentando il pareggio con l'Inter. "Da gennaio stiamo dimostrando che ci siamo anche se in alcune partite non sono arrivati i risultati che invece avremmo meritato, dobbiamo continuare su questa strada e alla fine tireremo le somme. Siamo un'altra squadra, lottiamo tantissimo e per le altre non è facile giocare contro di noi. Sono sicuro che i risultati arriveranno e verremo premiati perché siamo un gruppo forte che non molla di un centimetro. Non ci meritiamo questa situazione che forse ci ha unito ancora di più, dobbiamo crederci e sperare che arrivi qualcosa di bello alla fine della stagione. Ci crediamo e lo abbiamo dimostrato anche contro l'Inter", ha detto Manolo Gabbiadini a DAZN al termine della sfida con i nerazzurri. Non è stato avvistato in tribuna l'ex presidente blucerchiato Massimo Ferrero che sembrava diretto a Genova per assistere al match, una voce che aveva scatenato il disappunto dei tifosi blucerchiati. Ma Ferrero non si è visto al Ferraris con la dirigenza del club che non gli avrebbe dato il biglietto d'ingresso allo stadio perchè non vuole ulteriori destabilizzazioni dell'ambiente vista la complicata situazione sportivo-societaria. .

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA