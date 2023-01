Sanità: Croce rossa, Rosario Valastro nuovo presidente

Roma, 11 gen. (Adnkronos Salute) - La Croce rossa italiana ha un nuovo presidente in attesa delle elezioni che si terranno entro 120 giorni e che daranno vita al nuovo Consiglio direttivo nazionale. La nomina di Rosario Valastro, che era già vicepresidente nazionale dell'associazione guidata da Francesco Rocca, ha visto nella serata di ieri il giuramento per il nuovo incarico. E' lui dunque la nuova guida per i 151mila volontari e gli oltre 600 Comitati della Cri. "Sono molto emozionato per questo incarico - ha dichiarato Valastro - Da giovanissimo, nelle vesti di volontario, entrai a far parte di questa associazione e ora mi trovo alla sua guida. So benissimo di avere una grande responsabilità nei confronti di una realtà tanto prestigiosa come la Croce rossa italiana, dei Comitati territoriali, dei volontari e dei dipendenti. Donne e uomini della Cri, il mio impegno nei vostri confronti sarà in primis quello di ascoltarvi, perché credo che solo dal confronto diretto possano emergere le migliori soluzioni per il presente e il futuro della Croce rossa italiana". "Rivolgo il mio più sincero saluto ai membri del Consiglio direttivo nazionale - ha aggiunto il neo presidente - al Corpo militare ausiliario delle forze armate della Cri e al Corpo delle infermiere volontarie" dell'associazione, "nostra storia e nostro presente, alla Consulta nazionale della Croce rossa, con cui condividerò ogni passo per assicurare un periodo sereno ed efficace nei risultati. Ringrazio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nostro punto di riferimento, per il suo alto magistero a presidio della tutela della dignità dell'uomo. Garantisco che ci adopereremo affinché sia sempre orgoglioso dell'impegno e del lavoro svolto dalla Croce rossa italiana".

