Sanità: Moretti (Pd), 'donne non vanno mai lasciate sole dopo il parto'

Roma, 24 gen. "Le donne non vanno mai lasciate sole nel momento più delicato e critico della gravidanza: il parto è un'esperienza meravigliosa che può mettere tuttavia a dura prova la resistenza fisica e psicologica delle neo mamme". Così sui social l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.

"Si può essere sfinite dopo ore di travaglio o alla fine degli ultimi mesi che sono i più pesanti. La cosa più atroce, leggendo la notizia del neonato morto durante l'allattamento, è che a una gioia così immensa si possa unire il dolore più insopportabile. Sono vicina alla mamma e al papà che hanno perduto il loro bambino a poche ore dal parto e chiedo a tutti, alla comunità, alla famiglia e ai sanitari che fanno un lavoro difficile sempre sotto organico, di non lasciare mai sola una donna che partorisce".

"Lo dico a tutte: non restate da sole mai, nemmeno un minuto, la stanchezza può prendere il sopravvento per molti mesi dopo il parto. Chiedete aiuto e sostegno, facciano un passo in avanti i padri, prendano anche loro sulle spalle il peso bello e al tempo stesso grave della nascita di un figlio”.

