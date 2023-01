Sanità: Schillaci, 'al via Tavolo su criticità pronto soccorso'

Roma, 17 gen. (Adnkronos Salute) - Sui problemi dei pronto soccorso, "colgo l'occasione per anticipare che proprio in questi giorni ho avviato i lavori di un Tavolo per affrontare le criticità che da tempo si registrano per le attività" in questo settore. "Sarà mia cura tenervi informati sull'esito dei lavori del Tavolo". Lo ha precisato il ministro della Salute Orazio Schillaci, nel suo intervento in Commissione Affari sociali a seguito dell'audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero.

