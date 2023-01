Sanità: Zampa, 'rimozione Magrini da Aifa lascia senza parole'

Roma, 4 gen. “Nicola Magrini ha guidato Aifa in uno dei momenti più difficile del Paese, nel pieno della pandemia da Covid. Lo ha fatto con grande competenza e rigore. Il mondo della sanità, le regioni e le istituzioni gli devono certamente un ringraziamento per l'impegno e la qualità del suo lavoro. Lascia davvero senza parole la fretta con cui il ministero della Salute e il governo si sono precipitati a esonerarlo dall'incarico di direttore generale dopo la vergognosa pagina relativa alla riforma Aifa portata a termine con un emendamento a un decreto che nulla aveva a che fare con il tema”. Così la senatrice Sandra Zampa, capogruppo Pd in commissione Affari sociali a Palazzo Madama.

