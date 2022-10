Sanremo 22 batte Sanremo 21, 29 dischi di platino contro 28

ROMA, 03 OTT - Nuovo record per Sanremo 2022. Secondo le rilevazioni Fimi/Gfk, con i riconoscimenti assegnati il 3 ottobre, sono 29 le certificazioni per i dischi di platino raggiunte dai singoli in gara al festival contro i 28 del 2021. Da sottolineare anche che rispetto a un anno fa sono aumentate le soglie di vendita per le certificazioni (70mila copie fino a dicembre 2021, 100mila copie da gennaio 2022). In dieci anni (dal 2013, quando furono 7, mentre l'anno dopo solo 3), l'aumento di dischi di platino è stato del 314%. Il terzo anno più prolifico dietro a 2022 e 2021 è stato il 2019 con 17 platino, 16 invece nel 2020.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA