Roma, 27 gen. "Il festival di Sanremo è una grande manifestazione popolare ed è giusto che tale palcoscenico sia utilizzato anche per dare voce a chi, come il presidente Zelensky sta lottando per la libertà del proprio popolo”. Così su twitter l'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti.

