Sant'Anna 1984 amplia i propri servizi con un network di professionisti della salute

(Roma, 23 agosto 2022) - Roma, 23 agosto 2022 - Sant'Anna 1984, Cooperativa Sociale specializzata nell'assistenza domiciliare a persone anziane o malate, ha deciso di attivare una serie di collaborazioni con un network di professionisti della salute per offrire alle famiglie un nuovo servizio gratuito che mette al centro il benessere degli assistiti.

Pubblicità

Secondo Kristina Tatenko, Presidente e cofondatrice di Sant'Anna 1984 insieme a Ottavio Alvarez, Direttore Strategico della Cooperativa, nel caso di persone avanti con l'età e magari affette da qualche patologia, monitorare costantemente il loro stato di salute è fondamentale; i familiari, a volte, non hanno le competenze o il tempo per farlo, oppure semplicemente abitano lontano. Per questo motivo, Sant'Anna 1984 ha deciso di avvalersi della collaborazione di alcuni esperti per supportare in modo ancora più completo le famiglie che si avvalgono dei suoi servizi e indirizzarle verso il professionista più adeguato per le loro specifiche esigenze.

Nell'ambito della nuova iniziativa, gli operatori di Sant'Anna 1984 faranno mensilmente un resoconto sullo stato di salute fisica e mentale dei propri assistiti, in modo che la Cooperativa possa, se necessario, intervenire tempestivamente allertando la famiglia e consigliando, se richiesto, a chi rivolgersi.

Il progetto, già in fase di test, partirà ufficialmente a settembre, prima a Roma per poi essere esteso anche a Milano. Già attiva la collaborazione con un podologo: le persone spesso non sanno, infatti, che i malati di diabete hanno sovente problemi ai piedi, che vanno quindi costantemente monitorati; in un caso come questo, gli operatori di Sant'Anna 1984 faranno delle foto che verranno poi fatte esaminare dal podologo, in modo da intervenire subito in caso di necessità. Il network comprenderà diverse figure professionali, tra cui geriatri per controllare periodicamente gli assisti ed individuare, ad esempio, i primi segnali di Alzheimer; fisioterapisti; personale infermieristico, ecc.

L'obiettivo di Sant'Anna 1984 è di fornire alle famiglie che scelgono di affidarsi alla cooperativa per l'assistenza domiciliare tutti i servizi e i controlli che avrebbero in una struttura come una RSA, pur tenendo l'assistito a casa propria. Da parte di Sant'Anna 1984, il nuovo servizio fornito è completamente gratuito: le famiglie pagheranno direttamente al professionista coinvolto la sua prestazione.

Sant'Anna 1984 è una Cooperativa che crede nel sistema di relazioni che sono fondamentali per il benessere dell'anziano e che contribuiscono al mantenimento della migliore qualità di vita possibile; l'obiettivo è garantire a chi desidera tornare o restare a casa un percorso di accompagnamento nella propria dimensione di vita.

Presidente di Sant'Anna 1984 è Kristina Tatenko, giovane imprenditrice russa, classe 1984, appassionata di sociale e di psicologia. Kristina, figlia di un'operatrice sociale, ha sviluppato una grande sensibilità sul tema che le ha permesso con grande impegno di costruire un ambiente di lavoro professionale e stimolante per dipendenti e collaboratori.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA