Sassoli: Beghin (M5S), 'ha interpretato volto umano politica'

Roma, 11 gen. “David Sassoli ha interpretato il volto umano della politica, quella al servizio della gente, degli ultimi e dei più bisognosi. La sua prematura scomparsa, esattamente un anno fa, ha lasciato un vuoto incolmabile nella politica europea e non solo". Lo afferma Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

"Non dimenticheremo mai -aggiunge- l'apertura durante la fase più acuta della pandemia delle porte del Parlamento europeo alle donne vulnerabili e ai senza fissa dimora, un gesto di infinita solidarietà che descrive bene la sua alta caratura morale. Oggi la delegazione del Movimento 5 Stelle sarà tutta presente alla cerimonia di commemorazione prevista al Parlamento europeo. Soprattutto in questo periodo difficile per l'onore e la reputazione di questa Istituzione il suo rigore morale e la schiettezza delle sue idee devono essere da punto di riferimento. L'Europa deve molto a David Sassoli”.

