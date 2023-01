Sassoli: Finocchiaro, 'tenere viva sua eredità politica e morale'

Roma, 11 gen. “David Sassoli era una bella persona. Con una idea della politica concreta e alta. Che ha trasferito e praticato nella sua esemplare esperienza in Europa. David credeva in una Europa unita solidale, aperta. Una Europa dei diritti, soggetto vero e autorevole nel contesto internazionale. A tutti noi la responsabilità di interpretare e rendere ogni giorno viva la sua eredità politica e morale”. Così Anna Finocchiaro, presidente di Italiadecide ed ex parlamentare del Pd.

