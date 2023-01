Sassoli: Metsola, 'bandiera Ue sventola più in alto anche per lui'

Roma, 11 gen "La bandiera europea sventola più in alto anche per David". Lo ha detto la presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola in un video messaggio per il ricordo di David Sassoli alla sede Pd del Nazareno.

"Ha guidato il Parlamento con dignità, equilibrio, onestà e chiarezza di intenti. Diceva che l'Europa non è una entità astratta ma i sui cittadini -ha spiegato Metsola-. Era uno di noi, ha sempre cercato di tradurre in azioni concrete i valori in cui credeva. E' nota la sua determinazione a rendere il mondo un posto migliore e diceva sempre che non ci vuole coraggio ad alzare i muro ma ci vuole coraggio a scavalcare e abbattere i muri. Era un leader ma anche un grande amico".

