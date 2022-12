SAVOIA Americano: il brindisi con il vino aperitivo vegano premiato ai BarAwards come innovazione dell'anno 2022

SAVOIA Americano Rosso è il nuovo vino aperitivo che può essere gustato in purezza o come base ideale per i drink delle feste. Con il suo aroma speziato e aromatico, si prepara ad arricchire di eleganza e novità gli incontri di Natale e Capodanno.

Milano, 15 dicembre 2022. SAVOIA Americano, aperitivo autentico e 100% naturale, con il suo aroma di arancia e spezie, è il nuovo modo di brindare a Natale e Capodanno. L'idea da cui è nato questo vino aperitivo dimostra che in un mercato leader nel settore degli aperitivi e degli amari, come quello italiano, è possibile innovare. Non a caso, ha trionfato ai BarAwards Innovazione dell'anno 2022 come “Prodotto Innovazione dell'Anno 2022”. Si tratta del premio promosso da Bargiornale, Ristoranti, Dolcegiornale e Hotel Domani dedicato a prodotti, servizi e attrezzature più innovative per il mondo del fuoricasa.

La sua ricetta si ispira infatti a quella autentica del "Bitter di Milano”, ed è la prima del suo genere certificata vegana da The Vegan Society, l'ente storico che permette ai consumatori di riconoscere se un prodotto sia coerente con la filosofia vegana.

SAVOIA usa infatti il betacarotene per ottenere il suo colore rubino ed è realizzato con vino trebbiano, aromatizzato con un bouquet di erbe aromatiche, tra cui arancia amara, genziana, sentori di angelica, rabarbaro e legno di quassia, oltre a mandarino, pompelmo rosa e altri agrumi; in più, il cardamomo bianco, la cannella e lo zenzero aggiungono equilibrio e dolci toni speziati, insieme a quelli della vaniglia del Madagascar e dell'uva passa siciliana. È inoltre arricchito con Marsala Fine DOC 14 mesi invecchiato in botte di rovere.

“Savoia Americano Rosso è una proposta unica nel mondo degli aperitivi e degli amari – commenta Giuseppe Gallo, Ceo di Italspirits e ideatore di Savoia Americano - Una proposta rischiosa ma innovativa, creativa e completamente naturale, che strizza l'occhio anche alle tendenze più moderne. È un perfetto punto di incontro tra Vermouth e Bitter, capace di elevare i classici cocktail italiani”.

Un prodotto innovativo e un'idea regalo originale

In poco più di un anno dalla sua nascita, SAVOIA Americano Rosso ha saputo entusiasmare consumatori ed esperti del settore anche per il suo packaging esclusivo ideato da Stranger & Stranger, agenzia vincitrice di numerosi premi nel design del packaging: la forma squadrata della bottiglia richiama sia la Mole Antonelliana che lo skyline della città di Torino, patria del vermouth, ed è da tenere rigorosamente coricata in frigorifero per essere sempre pronta da stappare. Nell'etichetta è immancabile il richiamo allo stile italiano, con un'impronta legata alla sostenibilità: il tappo lavorato è ricavato da trucioli di botti di rovere.

I cocktail per le feste

SAVOIA è già pronto da bere, non serve altro. Ma chi vuole gustarlo come base per preparare dei cocktail esclusivi può seguire alcune semplici ricette, con l'aggiunta di pochi ingredienti facilmente reperibili.

SAVOIA GARIBALDI – Il cocktail che unisce in un abbraccio

Ingredienti:

1 parte di SAVOIA Americano

2 parti di spremuta di arance rosse siciliane

4-5 cubetti di ghiaccio e uno spicchio d'arancia

Preparazione: spremere le arance e filtrare il succo. Mettere il ghiaccio in un tumbler, aggiungere la spremuta d'arancia, versare SAVOIA Americano e mescolare adagio. Servire con una fetta d'arancia come guarnizione.

AMERICANO SAVOIA – Il drink beneaugurante

Ingredienti:

1 parte di SAVOIA Americano

1 parte di soda

4-5 cubetti di ghiaccio e 3 acini d'uva

Preparazione: riempire un highball, con del ghiaccio fino a 3/4 e versare gli ingredienti. Guarnire con 3 acini d'uva retti da un cocktail stick.

SAVOIA SBAGLIATO – Cheers di fine anno

Ingredienti:

1 parte di SAVOIA Americano

1 parte di prosecco

4-5 cubetti di ghiaccio e uno spicchio d'arancia

Preparazione: miscelare gli ingredienti e servire in un tumbler basso con ghiaccio, decorare con uno spicchio d'arancia.

Sito internet:

A PROPOSITO DI SAVOIA AMERICANO – È un vino aperitivo creato dall'innovatore dell'industria delle bevande Giuseppe Gallo. Realizzato con una miscela di oltre 20 botaniche in una storica distilleria di Torino, mostra un profilo aromatico audace, tipicamente “americano”, fornisce un perfetto punto di contatto tra amari rossi e vermouth dolci per una gamma di classici cocktail italiani. SAVOIA Americano è l'unico bitter rosso vegan friendly perché anche il suo colore non è originato dalla cocciniglia ma da ingredienti di origine vegetale (patata rossa e betacarotene). Ha una bassa gradazione alcolica ed è povero di zuccheri per rispondere ai consumatori più attenti. 18.6% come l'anno dell'unificazione d'Italia nel 1861.

A PROPOSITO DI GIUSEPPE GALLO - Giuseppe Gallo è uno dei bartender e innovatori dell'industria delle bevande più rispettati al mondo, con una passione per il business delle bevande e una fonte inimitabile di conoscenza e intuizione nel mondo dell'aperitivo. Originario della Costiera Amalfitana, la sua passione per la mixology nasce dalla sua forte eredità italiana. Giuseppe è ampiamente considerato un esperto di vermouth e ha trascorso oltre 20 anni viaggiando per il mondo e introducendo consumatori e professionisti alla categoria liquoristica italiana. Questo lavoro è culminato nel vincere l'International Ambassador of the Year ai prestigiosi premi nel settore delle bevande, Tales Of The Cocktail's Spirited Awards nel 2014. Nel settembre 2016 ha creato Italicus Rosolio di Bergamotto una categoria aperitivo dimenticata, che ha vinto innumerevoli premi di settore dal suo lancio. Nel 2019, Giuseppe ha lanciato il Roma Bar Show, il primo cocktail festival internazionale in assoluto nel paese.

