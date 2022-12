Scherma, Coppa del mondo: Marini vince nel fioretto a Tokyo

ROMA, 10 DIC - Tommaso Marini si è aggiudicato la gara individuale della Coppa del mondo di fioretto maschile a Tokyo. Nella capitale giapponese, dove la scherma è tornata un anno e mezzo dopo i Giochi olimpici, l'anconetano delle Fiamme Oro è stato protagonista di una prestazione entusiasmante, culminato con il successo per 15-13 nella finale contro il francese Maxime Pauty. In semifinale Marini stava conducendo 6-5 contro l'egiziano Alaaeldin Abouelkassem, che è stato costretto al ritiro per infortunio, dividendo così il terzo posto con il nipponico Yudai Nagano. Ai piedi del podio Daniele Garozzo: l'olimpionico natico di Acireale (Catania) ha chiuso in quinta posizione. Domani la tappa della Coppa del mondo di fioretto maschile a Tokyo si concluderà con la competizione a squadre, nella quale l'Italia del ct Stefano Cerioni si schiererà in pedana con il quartetto iridato composto da Marini, Garozzo, Foconi e Bianchi.

