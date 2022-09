Schneider Electric: è ora di affrontare la transizione energetica dal lato della domanda

● Schneider Electric partecipa alla Climate Week NYC per contribuire al dibattito sull'energia

● Esistono già soluzioni per un progresso ambientale, sociale ed economico

"L'abbandono dei combustibili fossili è essenziale, ma ci vorrà tempo, e il tempo sta per scadere quando si parla di cambiamenti climatici", ha dichiarato Gwenaelle Avice-Huet, Chief Strategy and Sustainability Officer di Schneider Electric. "La buona notizia è che ci sono soluzioni che possiamo sfruttare oggi. In particolare, possiamo fare molto di più per ottimizzare il modo in cui l'energia viene consumata. Il lato della domanda dell'equazione energetica è una leva potente che merita un'azione e un'attenzione maggiori di quelle che riceve attualmente".

L'evento di quest'anno si svolge sullo sfondo di un panorama energetico globale drammaticamente sconvolto. L'impennata dei prezzi dell'energia ha messo in evidenza che la transizione energetica non deve riguardare solo l'ambiente, ma anche la società e affrontare il tributo economico iniquo e spesso molto doloroso che la crisi sta comportando.

"L'insicurezza energetica è una realtà globale e crescente che non possiamo ignorare", ha dichiarato Avice-Huet, "In quanto Impact Company, siamo perfettamente consapevoli di non essere qui solo per dare l'allarme su questi problemi, ma per mettere in campo le nostre intuizioni e il nostro know-how per fornire soluzioni concrete e portare tutti sulla strada della sostenibilità".

