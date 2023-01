Sci: Casse, 'oggi un bel podio, gennaio è iniziato bene e cerchiamo di continuare'

Wengen, 14 gen. - “Abbiamo sempre pensato che a Wengen per far bene bisognava partire davanti, ed infatti così è stato con un numero basso ho fatto una bella gara. Ho attaccato dall'inizio alla fine, uscendo fuori dalla Kerner bene ho mantenuto bene la velocità sotto, dove ieri avevo sbagliato, mentre oggi sono andato bene anche nell'ultimo pezzo. Oggi un bel podio dietro Kilde e Odermatt". Lo dice Mattia Casse dopo il terzo posto nella discesa di Wengen. "Per me era importante trovare feeling e continuità di sciata. Il podio era arrivato in Gardena, qua è arrivato il secondo: un gennaio cominciato bene e cerchiamo di continuare con questo trend, con questa solidità di sciata”

“Tappa positiva anche se peccato per il podio che oggi ci sarebbe stato bene -dice Dominik Paris, nono al traguardo-. Ho fatto un errore, ma non ci voleva il secondo perché nella parte centrale ero veloce. In fondo son entrato nella neve riportata e non riuscivo più a far bene. Positivo essere veloce di nuovo. Ora so che la sicurezza sugli sci è a posto, posso spingere al limite e mi da tanto. A Kitzbuhel cambierò atteggiamento, ma spero di riuscire a portare anche lì tutta questa positività”.

