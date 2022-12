Sci: cdm; a Semmering vittoria n.80 per Mikaela Shiffrin

SEMMERING, 29 DIC - Terzo successo in tre giorni e vittoria n.80 in carriera per la statunitense Mikaela Shiffrin che in 1.43.26 si e' imposta anche nello slalom speciale di Semmering, ultima gara del 2002. Con lei sul podio l'altra americana Paula Moltzan, miglior risultato in carriera, in 1.43.55 e la tedesca Lena Duerr in 1.43.60. Nella disciplina da anni piu' ostica, nessuna azzurra in classifica perche' nessuna e' stata ammessa alla seconda decisiva manche riservata alle migliori trenta della prima. Il prossimo appuntamento di coppa e' a Zagabria il 4 e 5 gennaio con due slalom speciale. Sara' la prima grande occasione per Shiffrin per eguagliare rapidamente il primato della sua connazionale Lindesy Vonn con 82 vittorie in coppa.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA