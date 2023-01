Sci: Cdm, cancellata la prima prova della discesa femminile di St. Anton

St. Anton, 12 gen. - A causa dei lavori in pista sulla pista 'Karl Schranz', per ripulire l'ingente mole di neve caduta nella notte nell'Arlberg, la giuria ha deciso di cancellare la prima prova cronometrata della discesa femminile di Coppa del mondo a St. Anton. Una cancellazione che arriva dopo che, nella mattinata, la prova era già stata rinviata alle ore 12.30, prima di giungere alla definitiva cancellazione. La seconda prova sarà in programma venerdì 13, a partire dalle ore 11.

