Sci: Cdm, Goggia la più veloce nell'ultima prova della discesa di Sankt Moritz

Sankt Moritz, 15 dic. -Sofia Goggia è stata la più veloce al termine della seconda e ultima prova cronometrata che precede la prima discesa libera femminile di Coppa del mondo a Sankt Moritz. Sulle nevi elvetiche, la campionessa bergamasca si è presa il miglior tempo con 1'29″19, dopo il secondo posto nella prima giornata di prove.

Alle spalle di Goggia, la ticinese Lara Gut-Behrami a 1"10 e la norvegese Ragnhild Mowinckel a 1"11. Quarto crono per la slovena Ilka Sthulec, quinta l'austriaca Mirjam Puchner. Buona prestazione anche per Elena Curtoni: la valtellinese ha fatto segnare il sesto tempo (con un salto di porta) a 1″31 dalla compagna di squadra.

Subito dopo tre austriache: Nina Ortlieb settima, Cornelia Huetter ottava e none ex aequo Ramona Siebenhofer e l'austriaca Kira Weidle. Quindicesima al traguardo Federica Brignone a 2"03. Tra le prime trenta anche Nadia Delago 25esima e Laura Pirovano 29esima. Più attardate Marta Bassino, Nicol Delago e Karoline Pichler, dalla 33esima alla 35esima posizione. Oltre il cinquantesimo posto Roberta Melesi. Appuntamento con la prima discesa, venerdì 16 alle ore 10.10 in diretta tv su Raisport.

