Sci: Cdm, Kilde vince davanti a Odermatt la discesa di Beaver Creek, indietro gli azzurri

Beaver Creek, 3 dic. -Aleksander Aamodt Kilde vince la discesa libera di Beaver Creek, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il norvegese completa la sua prova in 1'42"09 precedendo lo svizzero Marco Odermatt (1'42"15) e il canadese James Crawford (1'42"88). Quarto posto per l'austriaco Matthias Mayer (1'42"89) che si lascia alle spalle il connazionale Vincent Kriechmayr (1'43"03) e il tedesco Romed Baumann (1'43"08). Male gli azzurri, il migliore è Matteo Marsaglia (1'43"58) sedicesimo, Dominik Paris (1'43"82) finisce 20°.

