Sci: Cdm, Kriechmayr vince discesa Val Gardena davanti a Odermatt

Roma, 15 dic. - Tredicesimo successo in carriera sul circuito di Coppa del mondo per Vincent Kriechmayr nella discesa maschile della Val Gardena che recuperava la gara cancellata a Beaver Creek, ma che è stata comunque disputata con partenza abbassata. L'austriaco, che sul Saslong si era già imposto nel 2019 ma in supergigante, ha preceduto sul traguardo con il tempo di 1'25″44 lo svizzero Marco Odermatt, staccato di 11 centesimi, mentre l'altro austriaco Matthias Mayer è finito terzo a 13 centesimi. La brevità del percorso ha fatto sì che i distacchi siano ristretti, con i primi ventinove classificati nel giro di 1″.

Il migliore azzurro di giornata è stato Florian Schieder, tredicesimo a 57 centesimi e mai così in alto in una gara di coppa. Alle sue spalle in zona punti Christof Innerhofer 23simo e Guglielmo Bosca 25simo. Fuori dai trenta Mattia Casse 34simo, Dominik Paris 40simo, Matteo Marsaglia 51simo, Nicolò Molteni 53simo e Federico Simoni 54simo. Non è partito Giovanni Franzoni. La classifica generale vede sempre Odermatt in testa con 600 punti davanti a Aleksander Aamodt Kilde con 425 e Kriechmayr con 252. Venerdì 16 dicembre si torna in pista con un supergigante, mentre sabato 17 dicembre è prevista un'altra discesa.

