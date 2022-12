Sci: Cdm, l'austriaco Kriechmayr trionfa nella discesa di Bormio

Bormio, 28 dic. - Vincent Kriechmayr è il nuovo re della Stelvio. L'austriaco ha dominato la discesa libera di Bormio, prova valida per la Coppa del mondo di sci alpino maschile, con una prova praticamente perfetta. Kriechmayr, su una pista molto veloce e ghiacciata, ha chiuso in 1'54''68, precedendo di 40 centesimi il canadese James Crawford. Sul podio anche il norvegese Aleksander Aamodt Kilde (+0''68), ultimo a limitare il gap dal vincitore entro il secondo. Tra gli italiani, il migliore è Mattia Casse, 9° a 2''24 dalla vetta che ha preceduto Dominik Paris (+2''29), sei volte vincitore sulla Stelvio. Più staccati gli altri azzurri: Florian Schieder è 13° (+2"'56), Matteo Marsaglia 20° (+3''26) e Christof Innerhofer 22° (+3"28). Giovedì l'ultima prova del 2022 con il SuperG, sempre in programma sulla Stelvio.

