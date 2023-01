Sci: Cdm, Rogentin il più veloce nella prima prova della discesa di Wengen e Paris 6°

Wengen, 10 gen. - L'elvetico Stefan Rogentin fa registrare il miglior tempo nella prima prova cronometrata della discesa del Lauberhorn, a Wengen. La partenza è stata abbassata a quella della combinata, a causa dei lavori per rimuovere la neve caduta nella notte, nella parte alta del tracciato. Rogentin ha fissato il crono sul tempo di 1'46″40, per 21 centesimi meglio di Johan Clarey e per 58 prima rispetto ad Aleksander Aamodt Kilde.

Buona prova per Dominik Paris, che ha staccato il sesto tempo a 74 centesimi da Rogentin. Christof Innerhofer è 12° con 1″19 di ritardo dal leader, mentre 26° è Matteo Marsaglia a 1″85, 37° Florian Schieder con 2″28 di svantaggio. Fuori dopo l'Hundschopf Mattia Casse, che ha perso uno sci. Nessuna conseguenza per lui. Oltre i 3 secondi il distacco accusato da Matteo Franzoso, Nicolò Molteni e Guglielmo Bosca. Caduta senza conseguenze per Giovanni Franzoni. Anche il bresciano ha perso uno sci, a seguito di una spigolata dopo Hanneggschuss, e si è lasciato andare nelle reti ma senza riportare danni fisici.

Il week-end del Lauberhorn proseguirà con le prove di mercoledì e giovedì, per entrare poi in atmosfera gara da venerdì, quando si correrà il superG, seguito dalla storica discesa di sabato e dallo slalom di domenica. L'Italia, solamente in discesa, vanta complessivamente 11 podi nella storia nella celebre località svizzera, di cui quattro successi: Herbert Plank nel 1976, Kristian Ghedina nel 1995 e 1997, fino a Christof Innerhofer nel 2013. Per quanto riguarda i piazzamenti, gli azzurri annoverano tre secondi posti con Herbert Plank nel 1975, Peter Rungalddier nel 1994 e l'ultimo di Dominik Paris nel 2020. Il campione della Val d'Ultimo è stato anche l'ultimo azzurro a salire sul podio della discesa a Wengen, terzo lo scorso anno, preceduto negli annali dello sci nella stessa posizione da Innerhofer nel 2012, Peter Fill nel 2007 e Herbert Plank nel 1974.

