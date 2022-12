Sci: Cdm, Shiffrin in testa dopo prima manche slalom di Semmering, out tutte le azzurre

Semmering, 29 dic. -Una Mikaela Shiffrin dominante nella prima manche dello slalom femminile di Coppa del mondo, nell'ultima giornata di gare a Semmering. La statunitense, sulla 'Panorama' sua pista prediletta, ha mostrato grande sicurezza mettendo subito in cascina un vantaggio importante – ben 72 centesimi sulla svedese Anna Swenn Larsson -, fissando il cronometro sul tempo di 49″82.

Terza posizione provvisoria per l'altra statunitense Paula Moltzan, unica a far meglio di Shiffrin nel piano iniziale, attardata di 79 centesimi, con la tedesca Lena Duerr ad appena un centesimo. Quinto posto per la slovacca Petra Vhlova, sempre alla caccia della prima vittoria stagionale, a 1″01 mentre è sesta l'elvetica Wendy Holdener a 1″02. Zrinka Ljutic, partita col numero 19, è settima a 1″19, 1”31 di ritardo per l'ottava piazza della canadese Ali Nullmeyer, poi a 1”60 di distacco per la nona, decima e undicesima di questa prima run, Katharina Truppe, Ana Bucik e Michelle Gisin.

Nessuna delle azzurre è riuscita a superare la fase di taglio con Marta Rossetti prima delle escluse al 31esimo posto: la 23enne poliziotta ha mancato di un soffio la qualifica, assestandosi a 9 centesimi dalla britannica Charlie Guest. Trentatreesimo posto per Lucrezia Lorenzi – alla seconda gara in carriera sul massimo circuito -, con Lara Della Mea 37esima. Martina Peterlini ha terminato al 47esimo posto, riaffacciandosi a più di un anno dall'ultima volta in Coppa del mondo a Killington, a causa di un infortunio che le aveva fatto saltare gran parte della scorsa stagione. Anita Gulli ha chiuso al 52esimo posto, a causa di un errore nel terzo settore di gara che l'ha estromessa dalla corsa alla seconda manche. Seconda manche a partire dalle ore 18

