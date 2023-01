Sci: Cdm, Shiffrin vince lo slalom di Spindleruv Mlyn e conquista la vittoria numero 85

Spindleruv Mlyn, 28 gen. -Arriva anche a Spindleruv Mlyn la firma inconfondibile di Mikaela Shiffrin in Coppa del mondo. La dominatrice della stagione si è imposta nel primo dei due slalom femminili in programma sulla pista ceca, mostrando la consueta superiorità nei confronti della concorrenza, che vede la tedesca Lena Duerr al secondo posto con un ritardo di 60 centesimi e la svizzera Wendy Holdener terza a 1″31. Per Shiffrin si tratta del successo numero 52 nella specialità ma soprattutto della vittoria complessiva numero 85, ad una sola lunghezza da Ingemar Stenmark, leader assoluto con 86.

Pubblicità

La giornata sorride in parte all'Italia, che riesce a piazzare una convincente Anita Gulli nella top-15. La piemontese dell'Esercito, mai nelle venti in Coppa dle mondo, si è piazzata quattordicesima con un recupero di ben undici posizioni nella seconda parte di gara, in cui ha realizzato il settimo tempo. Non ce l'hanno fatta invece a qualificarsi Marta Rossetti (39sima), Lara Della Mea (40sima) e Vera Tschurtschenthaler (44sima). La classifica generale vede salire Shiffrin (all'undicesima tacca dell'annata) a 1517 punti contro gli 896 di Petra Vlhova (quarta nell'occasione) e i 906 dell'assente Lara Gut, con Federica brignone quarta a quota 688. La graduatoria di slalom è dominata logicamente da Shiffrin con 705 punti, seguono Holdener con 530 e Vlhova con 510. Domenica 29 gennaio nuovo slalom: prima manche alle ore 09.15, seconda alle ore 12.15.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA