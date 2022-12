Sci: Cdm, svizzera Suter vince il SuperG di Lake Louise e Goggia quinta

Lake Louise, 4 dic. - Dopo due podi senza vittoria, Corinne Suter centra il successo nel supergigante femminile di Lake Louise che ha chiuso la tre giorni di competizioni sulla pista canadese. La campionessa olimpica di discesa, un secondo e un terzo posto nei giorni scorsi, ha rotto il ghiaccio imponendosi nel supergigante per il quinto successo della carriera, il secondo nella specialità che giunge a quasi tre anni dall'ultimo ottenuto a Garmisch. Suter ha preceduto con il tempo di 1'20″75 l'austriaca Cornelia Huetter di appena 2 centesimi, che il giorno precedente aveva rinunciato all'ultimo momento a scendere in pista a causa di un forte mal di testa.

Completa il podio la norvegese Ragnhild Mowinckel a 16 centesimi in una giornata in cui Sofia Goggia non è riuscita a la tripletta riuscita nella scorsa stagione. La bergamasca ha commesso un paio di errori gravi che ne hanno condizionato la rincorsa al podio, però la campionessa olimpica 2018 di discesa ha reagito con un recupero importante nella zona centrale e finale, che le ha consentito di recuperare la quinta posizione appena davanti alla compagna di squadra Elena Curtoni, sesta a 39 centesimi.

Grande soddisfazione in casa Italia per il ritorno i massimi livelli di Laura Pirovano. La trentina aveva saltato l'intera scorsa stagione per un grave infortunio al ginocchio, adesso è tornata per recuperare il tempo perduto e il nono posto a 76 centesimi può segnare la svolta. Nella top-15 è finita pure Marta Bassino, quindicesima a 1″04, qualche punto anche per Federica Brignone (26sima), fuori dalle trenta Nicol Delago, Nadia Delago e Karoline Pichler. Ritirata Roberta Melesi. La classifica generale di coppa vede ancora in testa Mikaela Shiffrin con 265 punti, Goggia sale al secondo posto con 245 punti, terza posizione per Wendy Holdener con 240. Archiviata la trasferta americana, il circuito torna in Europa, con un gigante e uno slalom sabato 10 e domenica 11 dicembre a Sestriere.

