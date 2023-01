Sci di fondo: Cdm, Jouve batte Klaebo nella sprint di Les Rousses e Pellegrino 6°

Les Rousses, 28 gen. -Il francese Richard Jouve entusiasma il numeroso pubblico accorso lungo la pista transalpina di Les Rousses battendo sua maestà Johannes Klaebo in una appassionante finale della sprint maschile in tecnica classica. Il ventinovenne di Val de Pres, al quarto successo della carriera, ha mostrato una enorme voglia di vincere per superare il re degli sci stretti, costretto ad alzare per una volta bandiera bianca nonostante lo sforzo profuso nel rettilineo conclusivo per strappare il primo posto all'idolo di casa.

Pubblicità

Al terzo posto l'altro protagonista della classifica generale Paal Golberg, che ha spinto giù dal podio lo svedese Edvin Anger e l'altro norvegese Sivert Wiig. Sesto un pure positivo Federico Pellegrino, il quale ha ceduto solamente nei metri conclusivi, dopo essere uscito dall'ultima curva in condizione di lottare per il podio. Fuori nelle qualificazioni del mattino Simone Mocellini, Giacomo Gabrielli, Davide Graz e Mikael Abram. In classifica generale Klaebo rimane in testa con 1576 punti davanti a Golberg con 1489, Pellegrino rimane al terzo posto con 1178, nella graduatoria di specialità Klaebo in testa con 692 punti, seguono Chanavat con 529 e Pellegrino con 504.

La gara femminile ha visto sfuggire il successo alle svedesi, che presentavano in finale ben quattro concorrenti su sei. A vincere per la prima volta in carriera è stata la norvegese Kristine Stavaas Skistad su Emma Ribom e Maja Dahlqvist, fuori dal podio Linn Svahn, la statunitense Julia Kern e Johanna Hagstroem. Fuori nei quarti Caterina Ganz, unica azzurra iscritta. In classifica generale Tiril Udnes Weng è in testa con 1447 punti, seguono Frida Karlsson con 1160 e Jessie Diggins con 1094, nella graduatoria di specialità Nadine Faendrich domanda con 540 punti su Dahlqvist con 515.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA