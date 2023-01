Sci di fondo: Marcialonga, vincono lo svedese Persson e la norvegese Smedas

Trento, 29 gen. - Lo svedese Emil Persson e la norvegese Magni Smedas hanno trionfato nella cinquantesima edizione della Marcialonga, la più importante e famosa competizione granfondo di sci di fondo in Italia sulle nevi della Val di Fiemme e della Val di Fassa. Nella prova maschile, Persson si è imposto in 2h48'57"06 ha preceduto allo sprint i norvegesi Tord Asle Gjerdalen e Andreas Nygaard. Nella gara femminile, invece, Smedas ha vinto in 3h14'00"01 davanti alla connazionale Anniken Gjerde Alnaes e la svedese Jenny Larsson.

