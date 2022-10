Sci: Enzo Sima, 'appoggio la candidatura di Falez, ascoltiamo la base'

Amaro, 10 ott. - Tra i candidati al consiglio Fisi anche Enzo Sima, già allenatore e già direttore generale e sportivo di Piancavallo per la Promotur spa. “Prima di essere uomo delle istituzioni sono un uomo di montagna. Appoggio la candidatura a presidente di Alessandro Falez per un motivo fondamentale: il suo programma prevede la condivisione e il confronto, cosa che ha caratterizzato in negativo gli ultimi dieci anni di presidenza. La visione di 'uomo solo al comando' che, da presidente, è corretto avvenga in certi frangenti, non collima con il fatto di confrontarsi su programmi e temi fondamentali in una federazione che fattura quasi 40 milioni di euro e ha quindici discipline al suo interno di cui undici olimpiche”. Per quanto riguarda il programma, Sima punta a una “ristrutturazione, non tanto della federazione ma della modalità di gestione della federazione, ovvero la condivisione. La Fisi ha una struttura piramidale ma è importante che gli input arrivino dalla base: vertice, presidenza e consiglio devono fare una sintesi di quanto arriva dalla base, insomma una sintesi dell'intero lavoro”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA