Sci: Falez si candida a presidenza Fisi, 'Posso dare contributo importante'

Roma, 14 set. “Mi sono candidato perché ho intravisto l'opportunità di un cambiamento nella federazione. Ho valutato di poter dare un contributo importante con le mie caratteristiche professionali ma soprattutto con la mia capacità di gestire situazioni complesse”. Lo ha detto Alessandro Falez, a margine dell'evento di presentazione della sua candidatura alla presidenza della Fisi svoltosi al Crown Plaza di Roma. “La federazione che vedo io -ha continuato l'imprenditore romano- si rivolge alla base per creare una Fisi forte, moderna, aperta e soprattutto vincente. Per far questo ritengo che vada fatto un forte investimento sugli sci club e sui comitati che rappresentano la struttura fondante del nostro movimento”.

