Sci fondo: Pellegrino e il conto in sospeso con Lillehammer, 'voglio la rivincita'

Lillehammer, 1 dic. -Archiviato il bel fine settimana di Ruka che ha aperto la Coppa del mondo, Federico Pellegrino è pronto a gettarsi a capofitto per la seconda tappa del circuito, prevista a Lillehammer con tre gare. Il vice campione olimpico in carica nella specialità sprint è l'unico fondista italiano in campo maschile della storia ad essersi imposto nella località norvegese, assicurandosi il trionfo nella sprint del 2018, “Mi auguro di continuare a stare bene fisicamente e a performare come pochi gironi fa – racconta -. La 10 km in pattinato di venerdì rappresenterà già un bel test, anche se non mi monto la testa dopo il podio di Ryuka, che è giunto in condizioni particolari, in cui sono stato bravo ad approfittare di certe situazioni. Stavolta mi starebbe bene finire la gara nei venti, perché ci sono tanti norvegesi e altrettanti pattinatori che vanno forte. Però venderò cara la pelle e cercherò di gestirmi al meglio. Sabato invece toccherà alla sprint in pattinato, sono curioso di vedere come starò anche lì perché l'intenzione è quella di vendicare l'anno passato, dove venni eliminato nei quarti di finale. Domenica chiuderemo con la 20 km mass start in classico e anche lì l'obiettivo è quello di rimanere agganciato al treno dei migliori”. Oltre a Pellegrino saranno al via Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura e Davide Graz fra gli uomini e Caterina Ganz e Anna Comarella fra le donne.

