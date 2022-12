Sci: Goggia, 'felice per il 2° successo in discesa, ora testa al superG'

Lake Louise, 3 dic. - “Sono molto soddisfatta, dal coaches' corner in giù ho sciato esattamente come volevo, infilando le linee volute e ho preso le rampe in maniera perfetta. Sicuramente il vento mi ha dato fastidio in uscita dal piano, ma nel complesso ho condotto una gara molto più concreta rispetto a venerdì, disponevo di un set up vincente". Queste le parole di Sofia Goggia dopo la vittoria bis nella discesa di Lake Louise, il 19° trionfo in Coppa del Mondo nella sua carriera. "Sono felice perché ho vinto due discese su due ed era l'obiettivo che mi ero posta, a pensarci bene sono praticamente due anni che indosso il pettorale rosso, credo sia una cosa incredibile. Adesso non c'è tempo per distrasi, il focus deve andare obbligatoriamente sul supergigante”, aggiunge la trentenne bergamasca.

