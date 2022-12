Sci: Goggia, 'ho sciato male nella prima parte ma il 5° posto è un buon risultato'

Lake Louise, 4 dic. - “Per la sciata che ho messo in pista il risultato è buono. Ho sciato proprio male nella prima parte dove ho sofferto, avevo bassa velocità e poca curva, lì mi sono persa un po' in giro". Così Sofia Goggia dopo il 5° posto nel SuperG di Coppa del mondo di Lake Louise. "Devo dire che quando le velocità sono alte e c'è da lasciare andare gli sci sono a posto, però non sono riuscita a interpretare bene la prima parte. Era da Cortina che non facevo supergigante, un piazzamento del genere ci può stare", aggiunge la trentenne bergamasca.

