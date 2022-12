Sci: presentato '23 giorni. Il miracolo di Sofia Goggia' ai Giochi di Pechino

Milano, 20 dic. - A pochi giorni dall'ennesima impresa sportiva di Sofia Goggia, Sky Sport presenta in anteprima un'anticipazione della nuova produzione originale di Sky Sport in onda dal 30 dicembre su Sky e in streaming su NOW: "23 Giorni. Il miracolo di Sofia Goggia". Al centro del racconto l'indimenticabile impresa olimpica della sciatrice azzurra: in 23 giorni dallo sconforto di un infortunio che pareva averle tolto ogni chance, alla medaglia olimpica di Pechino.

Pubblicità

La metafora della vita e della mentalità ineguagliabile di una regina dello sport mondiale. Gennaio 2022, quasi un anno fa. 23 giorni di dolore fisico ma ancora di più dell'anima. 23 giorni dove la sfida è stata solo con sé stessa. Sofia contro il tempo, Sofia con se stessa. Il tempo scorre inesorabile e l'appuntamento di Pechino si avvicina sempre di più. Pechino 2022 significa vedere da vicino il luogo nel quale Sofia desidera essere. Un percorso intimo e profondo, focalizzato sulla persona, sul proprio carattere, accompagnata dalle persone che più le sono state vicino: allenatori, medici, amici. Una straordinaria storia di sport, dal valore fortemente motivazionale, come le imprese dei grandi atleti sanno essere. Sofia si prende per mano, guida la bambina che è in lei, quella bambina che a 6 anni sogna già, con le idee molto chiare, di trionfare alle Olimpiadi.

Cresce in questo modo, tra un allenamento e un altro, cadendo e rialzandosi costantemente più forte, più solida e resiliente, imparando ad ascoltare prima di tutto il suo cuore. "23 giorni. Il miracolo di Sofia Goggia" è un dialogo sincero con Sofia, un regalo per i tanti sostenitori che raduna gara dopo gara. Una lunga intervista in cui emerge la donna e l'atleta, verso l'impresa che l'ha vista protagonista dall'infortunio nel supergigante di Cortina d'Ampezzo e le tappe che l'hanno condotta a vincere l'argento Olimpico a Pechino 2022.

Un percorso lungo 23 giorni, fatto di lacrime, impegno, e costanza. Un percorso anche verso Milano-Cortina 2026: "Credo che il mio sguardo sia molto focalizzato sul presente. Perché questo che andrò ad affrontare e che sto affrontando già, sarà per tanti aspetti e può essere sicuramente il quadriennio più interessante, il quadriennio più importante della mia vita da sciatrice, perché, non dimentichiamocelo, io ho 30 anni e riuscire già ad arrivare a Milano-Cortina 2026 sarebbe qualcosa di estremamente importante. È un sogno, ma è chiaramente un obiettivo".

Appuntamento con la nuova Produzione Originale di Sky Sport, ideata dal direttore di Sky Sport, Federico Ferri, curata da Sara Cometti, con la regia di Leopoldo Muti e le interviste di Dody Nicolussi, venerdì 30 dicembre alle 22.45 su Sky Sport Uno e sabato 31 alle 11 anche su Sky Documentaries, in streaming su NOW, disponibile on demand.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA