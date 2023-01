CAMPOBELLO DI MAZARA (TRAPANI) (ITALPRESS) - Individuato il covo del boss Matteo Messina Denaro, arrestato il 16 gennaio a Palermo. Il boss si nascondeva a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, in pieno centro storico. Si tratta dello stesso paese di Giovanni Luppino, arrestato insieme al boss per favoreggiamento. Sono stati i Carabinieri del Ros e la Procura di Palermo a individuare il covo. La perquisizione é durata tutta la notte. - foto ufficio stampa Carabinieri - (ITALPRESS). xa3/sat/red 17-Gen-23 08:36

