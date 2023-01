Scuola: Bonaccini, 'altro che stipendi differenziati, pagare di più tutti'

Roma, 26 gen. "Gli insegnanti e gli operatori della scuola vanno pagati tutti di più, come succede negli altri Paesi europei, altro che stipendi differenziati per i docenti". Così Stefano Bonaccini su twitter.

"In questi giorni ho presentato le proposte per la scuola su cui si batterà il nuovo Pd, perché scuola e formazione tornino a essere quell'ascensore sociale che serve ad un Paese bloccato, per ridurre le diseguaglianze tra ricchi e poveri, ragazzi e ragazze, nord e sud".

