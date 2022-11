Scuola: Scotto (Art.1), 'lettera Valditara operazione da Minculpop'

Roma, 9 nov "La lettera del Ministro della Pubblica Istruzione Valditara sulla festa della Libertà sembra più un manifesto politico che una riflessione di carattere storico rivolta ai dirigenti scolastici". Lo scrive su Facebook Arturo Scotto, coordinatore di Articolo uno e deputato.

Pubblicità

"Un'operazione da Minculpop che sembra dare indicazioni su cosa è giusto e cosa è sbagliato dire in merito alla tragedia che è stato il muro di Berlino e o la guerra fredda. Non spetta al ministro diffondere “bignamini” ai nostri docenti e ai nostri insegnanti per consumare presunte vendette ideologiche. L'insegnamento in Italia è ancora libero, Valditara si limiti a garantirlo", aggiunge.

.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA