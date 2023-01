Scuola: ultimi giorni per studiare all'estero con Intercultura

ROMA, 10 GEN - Ultimi giorni per partecipare al concorso di Intercultura e vivere un'esperienza di studio all'estero dall'estate 2023 grazie a una borsa di studio: quasi 90 quelle ancora a disposizione. Per gli studenti delle scuole superiori il giorno da cerchiare in rosso sul calendario è quello del 20 gennaio 2023, giornata in cui si chiuderanno le iscrizioni. Con i programmi estivi Intercultura offre soggiorni di 4 settimane che possono svolgersi o in residenza scolastica o con la più classica ospitalità in famiglia. Le destinazioni: Argentina, Canada, Danimarca, Giappone, Irlanda, Regno Unito, Spagna, Tunisia. L'iscrizione, aperta agli studenti nati in generale tra il 1° giugno 2004 e il 31 luglio 2008 non è vincolante e consente di iniziare ad effettuare il test e il colloquio necessari per partecipare. Tutti i dettagli per iscriversi sono presenti alla pagina www.intercultura.it/estivi. Alcune delle borse di studio sono messe a disposizione di studenti meritevoli residenti in diversi comuni italiani grazie al sostegno di Enti e Aziende locali. Inoltre, grazie al sostegno del Gruppo Poste Italiane, la Fondazione Intercultura ha riservato 19 borse di studio per altrettanti programmi annuali, trimestrali ed estivi all'estero, a cui possono concorrere i figli dei dipendenti di Poste Italiane e delle Società del Gruppo in servizio. I programmi offerti sono: 2 annuali in Argentina e in Ungheria, 2 trimestrali in Brasile e nelle Filippine, 15 per estivi in Danimarca, Irlanda (varie destinazioni), Regno Unito (Galles), Spagna e Tunisia. www.intercultura.it/gruppo-poste-italiane. Con Intercultura anche le famiglie hanno la possibilità di partecipare a uno scambio culturale, un'esperienza che significa confrontarsi con stili di vita, mentalità e culture diverse. In queste settimane i volontari di Intercultura in tutta Italia stanno ricercando e selezionando le famiglie interessate ad accogliere un ragazzo o una ragazza di un altro Paese: sono oltre 500 i giovani da tutto il mondo che arriveranno in Italia da inizio settembre 2023 per un bimestre, trimestre, un semestre o un intero anno scolastico. Le candidature possono essere inviate anche attraverso questa pagina del sito www.intercultura.it/famiglie

