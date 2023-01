SearchBlox ha ricevuto riconoscimenti nel Gartner® Magic Quadrant™ per i Motori di Insight 2022

RICHMOND, Va., 17 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- SearchBlox Software, Inc, un'azienda che costruisce motori di ricerca aziendali intuitivi e intelligenti basati sulla tecnologia open source, è orgogliosa di aver ottenuto riconoscimenti nel 2022 Gartner® Magic Quadrant™ per i Motori di Insight. SearchBlox ha ottenuto il riconoscimento per la sua capacità di esecuzione e la completezza della vision.

I nostri strumenti di ricerca basati sull'Intelligenza Artificiale migliorano l'esperienza dei dipendenti (EX) e la customer experience (CX), in particolare per la Pubblica Amministrazione, i Servizi finanziari, la tecnologia e le Organizzazioni sanitarie in Nord America.

"Siamo entusiasti di entrare a far parte del 2022 Gartner® Magic Quadrant™ per i Motori di Insight", afferma Timo Selvaraj, Chief Product Officer di SearchBlox. "Lo consideriamo un riconoscimento della nostra incessante ricerca di sbloccare dati aziendali preziosi, migliorando nel contempo l'esperienza per l'utente finale. La nostra suite di strumenti SearchAI, come SmartSuggest™ e SmartFAQs, combina una funzionalità solida con un'esperienza utente intuitiva che soddisfa le attuali esigenze del mercato."

"Man mano che le fonti di dati diventano più prolifiche, l'accesso a informazioni significative diventa più complicato", aggiunge il Dott. John Lewis, Chief Knowledge Officer di SearchBlox. "Ecco perché la nostra strategia si concentra sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale per migliorare automaticamente il contenuto stesso. La moderna ricerca aziendale deve andare oltre la semplice corrispondenza con le richieste. Gli utenti finali hanno bisogno di un contesto e di indicazioni per prendere decisioni. E questo è ciò che forniscono i nostri prodotti".

Per ulteriori informazioni su SearchBlox, SearchAI o sul 2022 Gartner® Magic Quadrant™ per i Motori di Insight, visitare il sito web SearchBlox.com.

Esclusione di responsabilità Gartner

Gartner non approva alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle sue pubblicazioni di ricerca né consiglia agli utenti di tecnologia di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più alte o altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner sono costituite dalle opinioni dell'organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, relativa a questa ricerca, inclusa qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico.

GARTNER e Magic Quadrant sono marchi registrati di Gartner, Inc. e/o società affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale, e sono utilizzati nel presente documento con autorizzazione. Tutti i diritti riservati.

Informazioni su SearchBlox

SearchBlox costruisce motori di insight aziendali intuitivi e intelligenti basati su tecnologie open source, semplificando la ricerca per le aziende complesse. Tra i clienti di SearchBlox figurano i leader nordamericani nei servizi finanziari, tecnologici, della sanità e della pubblica amministrazione. SearchBlox è lo sviluppatore di SearchAI, una suite di strumenti che migliora automaticamente la rilevanza dei dati e fornisce agli utenti finali esperienze realmente personalizzate.

Fonte: Gartner Magic Quadrant for Insight Engines, Stephen Emmott, Anthony Mullen, David Pidsley, Tim Nelms | 15 dicembre 2022

