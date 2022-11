Dal 10 novembre premi Hi-tech per i possessori PENNYCard

Cernusco sul Naviglio – 10 novembre 2022. Ancora novità per i clienti PENNYCard: parte questo giovedì 10 novembre la nuova campagna SMART COLLECTION di PENNY.

La linea di premi è firmata Celly, azienda leader nel mercato degli accessori per la telefonia mobile. Con questa collezione PENNY vuole accompagnare i propri clienti in ogni momento della giornata, puntando ad una gamma di prodotti dagli elevati standard qualitativi.

Per la prima volta infatti PENNY propone premi hi-tech di alto valore: i prodotti di qualità presentano una linea di packaging personalizzato «PREMIUM LINE», che rende la collection particolarmente distintiva.

Il periodo della raccolta è stato scelto appositamente per avvicinarsi all'esigenze dei nostri clienti: con il periodonatalizio alle porte, i premi hi-tech saranno perfetti anche per un piccolo regalo da trovare sotto l'albero. Dal colorato laccetto per smartphone, all'orologio fitness trainer per i più dinamici, fino allo speaker wireless per chi ascolterebbe musica in qualsiasi momento.

La campagna a bollino SMART COLLECTION sarà attiva dal 10 novembre 2022 al 26 febbraio 2023 in tutti i punti vendita per i possessori PENNYCard, sottoscrivibile online.

Il sistema è quello tradizionale: ogni 15 euro spesi da PENNY corrisponderanno a 1 bollino, che verrà inserito dal cliente nella scheda raccolta per il ritiro dei premi fino al 12 marzo 2023. Per i punti vendita in Sicilia, i bollini saranno invece sostituiti da punti digitali.

Tutte le info sul nostro sito www.penny.it

Celly, leader nel mercato degli accessori per la telefonia mobile, nasce in Italia nel 1998. Con oltre 20 anni di esperienza, Celly si è specializzata nella produzione e distribuzione di accessori innovativi e di alta qualità per smartphone, tablet, PC, fotocamere e action cam, caratterizzati da un design e da uno stile interamente italiano. In un mondo in cui le tecnologie sono diventate strumenti essenziali di comunicazione e connessione nella nostra vita quotidiana, Celly progetta accessori che possono aiutare le persone ad amplificare il potenziale dei loro dispositivi elettronici. Oggi, Celly è un brand proprio del Gruppo Esprinet, tra i primi cinque distributori europei di tecnologia in Europa e numero 1 in Italia e Spagna, con oltre 4 miliardi di euro di fatturato nel 2019 e oltre 1.500 dipendenti.

